Homem ferido após alegada agressão com arma branca no Funchal

Um homem na casa dos 60 anos ficou ferido na sequência de uma alegada agressão com arma branca ocorrida na tarde de ontem, no Caminho do Lombo Jamboeiro, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima apresentava ferimentos nas costas quando os meios de socorro chegaram ao local.

Para a ocorrência foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência ao homem e procederam ao seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.