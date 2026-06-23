Homem fica ferido após queda no Funchal

Um homem na casa dos 60 anos ficou ferido esta manhã após uma queda nas imediações do Mercado dos Lavradores, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e escoriações.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados cerca das 10h00 para o local, com uma ambulância e uma equipa de emergência pré-hospitalar.

A corporação prestou os primeiros socorros no local e transportou a vítima para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.