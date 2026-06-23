Homem fica ferido após queda no Funchal
Ocorrência junto ao Mercado dos Lavradores mobilizou bombeiros
Um homem na casa dos 60 anos ficou ferido esta manhã após uma queda nas imediações do Mercado dos Lavradores, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e escoriações.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados cerca das 10h00 para o local, com uma ambulância e uma equipa de emergência pré-hospitalar.
A corporação prestou os primeiros socorros no local e transportou a vítima para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo