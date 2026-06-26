Motociclista ferido após colisão com carro no Funchal

Um motociclista ficou ferido esta manhã quando a moto que conduzia colidiu com uma viatura na Rua 31 de Janeiro, no Funchal.

O acidente deu-se no cruzamento da Ponte de Santa Emília, tendo o motociclista sido assistido pela tripulação de uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, entidade que fica mesmo ao pé de onde se deu a ocorrência.

Foto Google Maps

Desconhecemos a gravidade da situação, mas é seguro que após ser assistido no local, o acidentado foi levado para o Hospital. Os danos materiais na viatura acidentada são notórios, o mesmo terá acontecido com a moto.