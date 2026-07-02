Recinto aquece para o primeiro dia do Summer Opening

Já arrancou, no Parque de Santa Catarina, a 12.ª edição do Summer Opening, festival que durante três dias promete transformar o centro do Funchal no principal palco de música urbana da ilha.

Entre os nomes para este primeiro dia está o madeirense Corvo, que já actua e anima os festivaleiros no palco principal, MC Jacaré, Danni Gato, e Orochi. Como já é habitual, a música também se faz ouvir na Azafáma Electrónica, palco secundário, que neste dia conta com a presença do madeirense Santiago Veloso, Kiko is Hot, Décio e Dany Love.

Com o recinto agora aberto, o ambiente mantém-se ainda calmo. Os primeiros festivaleiros têm vindo a entrar aos poucos, espalhando-se pelo relvado com vista para o Atlântico, num contraste tranquilo com a agitação e animação que se espera para mais tarde, quando os principais artistas subirem ao palco.

Mas quem já se encontra no local sente bem o intenso calor que se tem feito sentir ao longo do dia no Funchal. O sol continua a incidir sobre o parque, levando muitos dos presentes a procurar as poucas zonas de sombra e a reforçar a hidratação enquanto aguardam pelo início dos concertos.

DIÁRIO e TSF-Madeira brindam leitores e ouvintes

Como já é tradição, o DIÁRIO e a TSF-Madeira voltam a associar-se ao Festival Summer Opening, marcando presença no recinto com o seu habitual stand. Ao longo dos três dias de festival, o público terá oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido e de conversar com os seus profissionais.

Entre as 19 e as 20 horas, a TSF-Madeira transmite, em directo, uma emissão especial a partir do seu estúdio móvel instalado no recinto, levando aos ouvintes o ambiente que se vive neste característico evento.

Além disso, o DIÁRIO também apresenta um renovado stand, onde desafia os festivaleiros a participar na roda da sorte para se habilitarem a brindes exclusivos.