Homem recorre aos bombeiros após alegada agressão no Funchal

Um homem de 34 anos foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, esta madrugada, depois de se ter apresentado no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, alegando ter sido alvo de agressão.

Segundo informação recolhida junto de fonte operacional, o indivíduo, apresentava lesões visíveis na face, sobretudo na zona do nariz. Perante o quadro apresentado, os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram a assistência inicial e asseguraram o transporte da vítima para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi observada pela equipa médica.