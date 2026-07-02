Aprovada proposta do PS para vistoria urgente à rede de bocas de incêndio no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, a proposta do vereador do PS, Rui Caetano, para realizar uma vistoria urgente à operacionalidade da rede de bocas de incêndio do concelho, priorizando as freguesias de encosta. A iniciativa surge após o recente fogo na Encosta do Pilar e visa aferir o caudal, pressão, localização e sinalização dos equipamentos. A proposta prevê ainda a avaliação dos acessos a zonas íngremes e a limpeza de terrenos.

Na mesma reunião, Rui Caetano votou contra o licenciamento de um novo aterro de resíduos inertes no Monte, alertando para a falta de garantias ambientais e de segurança para a população.

Por outro lado, o PS viabilizou o concurso público para a construção de 71 fogos habitacionais na Quinta das Freiras, em Santo António. Apesar do voto favorável por considerar a habitação prioritária, Rui Caetano lamentou o atraso de vários anos na obra, criticando a inércia do anterior executivo PSD/CDS, que “optou por deixar o processo esquecido na gaveta”. Segundo o vereador, este impasse duplicou os custos da empreitada e levou à perda dos apoios financeiros que estavam inicialmente assegurados pelo IHRU.