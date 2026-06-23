Funchal adere à Rede das Cidades Interculturais

Foi hoje formalizada, através da assinatura de um protocolo, a adesão do Funchal à Rede Portuguesa de Cidades Interculturais, estrutura que integra já duas dezenas de municípios (Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Cascais, Loures, Oeiras, Setúbal, Viseu e Vila Nova de Gaia) e freguesias portuguesas, funcionando como uma plataforma de cooperação, aprendizagem e desenvolvimento de projectos entre autarquias comprometidas com a valorização da diversidade cultural, a integração de migrantes e a participação cívica.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, classificou esta adesão como "importante", sublinhando o significado que assume para o Município do Funchal.

A integração nesta rede representa uma oportunidade estratégica para posicionar o Funchal entre as cidades portuguesas e europeias que encaram a diversidade como um factor de desenvolvimento e inovação territorial. Constitui, igualmente, o resultado de um conjunto de políticas municipais implementadas pela autarquia, em resposta à crescente diversidade social e cultural do concelho, com especial destaque para o trabalho desenvolvido pela sua Unidade de Diáspora e Migrações.

Com esta adesão, refere nota à imprensa, o Município do Funchal passa a beneficiar de metodologias, instrumentos de diagnóstico e monitorização, bem como da partilha de boas práticas alinhadas com os padrões europeus de governação intercultural.