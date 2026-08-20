JPP exige solução urgente para as derrocadas no Seixal e critica Governo Regional

João Jesus, representante do JPP no Porto Moniz, voltou a exigir uma intervenção urgente do Governo Regional no Seixal, depois de uma nova derrocada ter provocado quatro feridos e destruído três viaturas, conforme noticiou o DIÁRIO.

Derrocada atinge viaturas no Seixal Pelo menos duas viaturas foram atingidas

A via expresso entre São Vicente e Porto Moniz está novamente encerrada, sem previsão de reabertura.

Via Expresso no Seixal sem previsão de reabertura Rocheiros já avaliam a situação no local da derrocada

Através de comunicado, o responsável recorda que o JPP, por intermédio do secretário-geral Élvio Sousa, já tinha criticado em Maio as declarações de Miguel Albuquerque sobre a falta de verbas para uma intervenção de grande dimensão naquela zona.

Infelizmente, aquilo que alertámos voltou a acontecer. Voltámos a ter pessoas feridas e bens destruídos. Quantos acidentes e quantas vidas têm de ser colocadas em risco até que o Governo perceba que esta situação não pode continuar? João Jesus, representante do JPP no Porto Moniz

Para João Jesus, “não basta limpar a estrada depois de cada derrocada e esperar pela próxima”. É urgente uma solução “rápida, eficaz e estrutural” que permita estabilizar a encosta e evitar novos episódios. “Hoje são quatro feridos e três viaturas destruídas. Amanhã podemos estar perante uma tragédia ainda maior.”

O JPP exige, por isso, que o Governo Regional apresente rapidamente um plano concreto para o Seixal, com medidas capazes de garantir a segurança da circulação e proteger vidas e bens.