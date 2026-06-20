PS acusa PSD de inviabilizar proposta aprovada pelo Parlamento madeirense

O PS-Madeira criticou o voto contra do PSD à proposta de lei que previa a majoração das prestações e dos apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes nas regiões autónomas.

A iniciativa, aprovada pela Assembleia Legislativa da Madeira, foi ontem discutida e votada na Assembleia da República, tendo sido rejeitada. O deputado socialista eleito pela Madeira, Emanuel Câmara, votou favoravelmente o diploma, ao contrário da posição assumida pelo Grupo Parlamentar do PS, que se absteve.

Em comunicado, os socialistas madeirenses destacam que a proposta teve origem no Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, considerando contraditório o sentido de voto adoptado pelo PSD a nível nacional.

Para Emanuel Câmara, o desfecho da votação demonstra falta de articulação entre o PSD-Madeira e a direcção nacional do partido. “Criaram expectativas aos portugueses que vivem nas ilhas, mas, na hora da verdade, acabaram por defraudá-las, ao não conseguirem a aceitação desta proposta pelo seu próprio partido, que governa o País”, afirmou.

O deputado do PS considera que a majoração das prestações e dos apoios sociais seria uma medida importante para ajudar a compensar os sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia.

Emanuel Câmara sustenta ainda que este episódio contraria a ideia de que a existência de governos da mesma cor política na Madeira e na República favorece a defesa dos interesses da Região. Segundo o parlamentar socialista, o que se verifica é uma crescente falta de respeito pelas pessoas que elegeram ambos os Executivos.