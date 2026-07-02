'Golfe Calheta' em destaque no sábado no rali

No Rali da Calheta, a manhã de sábado prevê duas classificativas cumpridas duplamente. Após Prazeres, os concorrentes rumam a Golfe Calheta, um traçado recuperado, com algumas alterações, nesta edição da prova organizada pelo Club Sports da Madeira. O troço cronometrado tem início na ER 101, próximo à Santa, e termina, na mesma estrada, no Pedregal, à beira da Ponta do Pargo.

Os 10,93 km incluem uma das classificativas mais técnicas da ilha, com sequências semelhantes de curvas, inviabilizando a sua memorização e obrigando a notas de andamento muito precisas. Também rápido, o percurso é muito exigente com os pneus e os travões e de manhã costuma apresentar zonas húmidas e muito escorregadias quando a vegetação é densa.

Os acessos praticamente só podem ser feitos pelos extremos ou então com recurso a circulação por caminhos secundários e estreitos que levam à Ribeira da Vaca, Carreta e Cabo.