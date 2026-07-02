Subcentro do Funchal coordenou dois alertas marítimos no primeiro semestre

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) coordenou duas acções de busca e salvamento durante o primeiro semestre de 2026, ambas classificadas como falsos alertas, segundo o balanço divulgado pela Marinha Portuguesa.

Apesar de não ter sido necessário proceder ao resgate de vítimas na área de responsabilidade da Madeira, o subcentro manteve a sua actividade operacional, assegurando a coordenação das ocorrências registadas no arquipélago.

No total, entre Janeiro e Junho deste ano, a Marinha coordenou 213 acções de busca e salvamento em todo o país, operações que permitiram resgatar 199 pessoas.

Na área de responsabilidade do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) foram registados 13 incidentes, dos quais resultou o salvamento de 22 pessoas. Já na área do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas oito acções de busca e salvamento, que culminaram no resgate de quatro pessoas.

A Marinha destaca que o sucesso das operações de busca e salvamento depende da articulação entre diversas entidades, entre as quais a Autoridade Marítima Nacional, a Força Aérea Portuguesa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os Serviços Nacional e Regionais de Protecção Civil, os corpos de bombeiros, as administrações marítimas e portuárias e o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro.

A instituição sublinha ainda o contributo dos navios mercantes e das embarcações de pesca, que frequentemente interrompem a sua actividade para prestar auxílio a embarcações ou pessoas em perigo no mar, sempre sob coordenação dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo.