Paula Margarido visita Summer Opening e acompanha presença do IEM e da DRJ junto dos jovens

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, estará presente esta noite, entre as 20h30 e as 21h30, no recinto do Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

A visita permitirá à governante acompanhar o ambiente festivo e a dinâmica de um evento que marca simbolicamente a abertura das festas de verão na capital madeirense e que constitui, há vários anos, um importante momento de encontro, convívio e participação da população mais jovem da Região.

Durante a deslocação, Paula Margarido visitará igualmente o espaço do Instituto de Emprego da Madeira, em colaboração com a Direcção Regional de Juventude, instalado no recinto do festival, numa iniciativa que pretende aproximar os serviços públicos dos jovens, levando até aos locais onde estes se encontram informação sobre oportunidades de formação, estágios, empregabilidade e participação juvenil.

No stand estarão em destaque os diversos programas promovidos pelo IEM e pela DRJ, nomeadamente estágios profissionais, programas de inserção e qualificação, incentivos ao empreendedorismo e iniciativas de mobilidade e participação juvenil, procurando apoiar os jovens madeirenses na construção dos seus percursos académicos e profissionais e na sua afirmação no mercado de trabalho.