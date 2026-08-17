São Vicente promove conferência dedicada à vida e obra de Alberto Vieira

A Câmara Municipal de São Vicente promove na próxima quinta-feira, 27 de Agosto, às 16h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a conferência 'Alberto Vieira: O Homem, a Ilha e a Memória', dedicada à vida, obra e legado do académico e investigador natural de São Vicente.

A conferência será proferida por Graça Alves, escritora, investigadora e atual directora executiva do Museu de Arte Sacra do Funchal, que desenvolveu, entre 2010 e 2019, projectos nas áreas da Literatura, dos Estudos Insulares e das Histórias de Vida no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira. Professora de formação e com um percurso ligado à investigação e à cultura, Graça Alves abordará o percurso humano, académico e científico do historiador, bem como a relevância do legado que deixou para a Madeira.

"A iniciativa pretende enaltecer uma das figuras de referência da investigação histórica madeirense, destacando o contributo de Alberto Vieira para o conhecimento, estudo e valorização da História da Região e das ilhas atlânticas2, explica nota enviada.

Natural de São Vicente, Alberto Vieira licenciou-se em História pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Universidade dos Açores, desenvolvendo ao longo da sua carreira um vasto trabalho de investigação, particularmente centrado na história da Madeira e do espaço atlântico.

O historiador ficou reconhecido pelos seus estudos sobre temáticas como o açúcar, o vinho, a escravatura e a autonomia, entre outras áreas fundamentais para a compreensão da história e da identidade madeirenses. A sua produção científica traduziu-se em numerosos estudos publicados em livros, jornais e atas de colóquios, constituindo um importante legado para a historiografia regional e atlântica.

De acordo com o comunicado de imprensa enviado esta tarde, exerceu, entre outras funções, a direcção do Centro de Estudos de História do Atlântico, onde dinamizou a produção e a divulgação de estudos de reconhecido rigor científico e relevante interesse para a História.

O seu percurso foi também distinguido a nível nacional, tendo sido agraciado, a 9 de Junho de 2004, com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, em reconhecimento do seu mérito e contributo.

"Com a realização da conferência 'Alberto Vieira: O Homem, a Ilha e a Memória', o Município de São Vicente pretende preservar e valorizar a memória de um dos mais destacados investigadores madeirenses, reconhecendo o percurso de um Vicentino cuja obra contribuiu significativamente para aprofundar e projetar o conhecimento sobre a História da Madeira e do mundo insular atlântico", termina a nota enviada.