Proteção Civil apela para medidas preventivas face a risco agravado de incêndio

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apelou hoje à adoção de medidas preventivas face ao risco de incêndio rural agravado devido às previsões meteorológicas, sobretudo nas regiões norte e centro do continente.

Em comunicado, a ANEPC alerta para um "agravamento do perigo de incêndio, com condições favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como ao aumento da dificuldade das ações de supressão, em particular nas regiões mais afetadas pelas condições meteorológicas adversas".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente até às 18:00 de terça-feira.

Colocou também os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo por causa do calor até às 18:00 de terça-feira.

A ANEPC, para além do calor, sublinha ainda a baixa humidade relativa do ar, inferior a 30% e as condições favoráveis a aguaceiros, trovoadas e granizo, sobretudo nas regiões centro e sul, pelo que apela a medidas preventivas e recorda que nestes dias de risco muito elevado e máximo de incêndio é proibido o uso do fogo em espaço rural, para fazer queimadas, por exemplo, mas também para cozinhar, sendo também proibido o uso de máquinas agrícolas.

A ANEPC recorda ainda as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para proteção do calor, como a ingestão de pelo menos 1,5 litros de água por dia, usar protetor solar e renovar a aplicação a cada duas horas, usar chapéu e roupas largas e leves e optar por refeições leves e frescas, entre outras.