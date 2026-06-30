Summer Opening já soma 18 mil entradas confirmadas e aponta à maior edição de sempre

A poucos dias do arranque da 12.ª edição, o Summer Opening prepara-se para alcançar um novo marco na sua história. Durante a apresentação oficial do festival, hoje, na autarquia do Funchal, a organização revelou que já estão garantidas mais de 18 mil entradas para os três dias do evento, número que deverá continuar a crescer até à abertura de portas.

O CEO e cofundador do Summer Opening, Gonçalo Camacho, mostrou-se confiante de que a edição de 2026 será a mais concorrida de sempre.

"Temos um dia esgotado, já temos confirmadas mais de 18 mil entradas no Parque de Santa Catarina e convidamos todos aqueles que ainda estão indecisos a juntarem-se a nós para fazer uma grande celebração durante estes três dias", disse.

O responsável esclareceu ainda que este número corresponde ao total de entradas já asseguradas e não ao número de pessoas, uma vez que muitos festivaleiros adquirem passes para vários dias.

"São 18 mil entradas completamente garantidas. Há bilhetes que dão acesso aos três dias e, por isso, uma pessoa pode representar três entradas. Acredito que é uma expectativa muito realista chegarmos às 20 mil entradas e, se isso acontecer, será a maior edição de sempre no formato de três dias", salientou.

Gonçalo Camacho aproveitou a ocasião para destacar o impacto económico e promocional do festival na Região, defendendo a importância do investimento público em iniciativas privadas.

Que não se tenha dúvidas quando se diz que os festivais estimulam a economia local, porque isso é mesmo verdade. Nos próximos dias vamos ter mais de 130 pessoas a viajar e a aterrar na Madeira para trabalhar no festival e, no ano passado, tivemos um retorno mediático superior a dois milhões de euros". Gonçalo Camacho

O organizador sublinhou ainda que o Summer Opening representa muito mais do que um cartaz de concertos.

"Nos dias em que vivemos, com tantas situações difíceis e tristes, é nestes momentos que esquecemos o trabalho, as obrigações e os problemas. É aqui que sentimos realmente que a vida vale a pena: estar num parque lindíssimo, rodeado de amigos e família, a assistir a concertos", realçou.

Gonçalo Camacho agradeceu igualmente o apoio que o festival recebe desde a primeira edição por parte da Câmara Municipal do Funchal.

Estamos muito agradecidos pelo apoio dado a uma iniciativa privada. É importante que os municípios se associem a projectos como este, permitindo que continuemos a criar cultura, dinamizar a economia e aliviar os orçamentos municipais destinados à organização de grandes eventos". Gonçalo Camacho

Quanto ao cartaz, destacou o regresso de Pedro Sampaio, cuja actuação já esgotou.

"É um artista que no ano passado esgotou o festival com três meses de antecedência. Este ano demorou um pouco mais, mas o dia está completamente esgotado. Acho que um concerto do Pedro Sampaio é algo que todas as pessoas deveriam experienciar pelo menos uma vez", disse.

O artista esteve recentemente no Rock in Rio Lisboa, onde promoveu um gigantesco 'cavalinho', um dos momentos mais aguardados da actuação.

Confira:

O Summer Opening mantém igualmente a aposta na valorização dos músicos madeirenses.

Não o fazemos apenas porque fica bem. Fazemo-lo porque acreditamos que os artistas regionais precisam destas oportunidades. Foi assim com Van Zee e com os NAPA, que começaram neste palco e hoje têm carreiras nacionais e internacionais. É preciso dar palco e oportunidade". Gonçalo Camacho

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou que o apoio do município vai além da componente financeira, incidindo também na educação e sensibilização dos jovens.

"Este evento é também uma oportunidade para afirmar os talentos regionais na área da música e esse é um dos motivos pelos quais o Município do Funchal continua associado ao Summer Opening", afirmou.

O autarca revelou ainda que, durante o festival, os serviços municipais desenvolverão acções de educação ambiental, sensibilizando o público para comportamentos responsáveis, nomeadamente relativamente ao descarte de beatas.

Em parceria com a UCAD, haverá igualmente iniciativas de prevenção dirigidas aos jovens.

"Queremos aproveitar este momento de lazer e diversão para promover comportamentos responsáveis, alertando para os riscos associados ao consumo de drogas e incentivando uma participação segura no festival", salientou.

Jorge Carvalho confirmou que o apoio municipal ascende a cerca de 17 mil euros, entre apoio financeiro directo, isenções de taxas e licenciamento, bem como apoio logístico ao nível da limpeza urbana e gestão de resíduos.

Outra das novidades destacadas pela organização prende-se com o sistema cashless, que continuará em funcionamento durante todo o festival.

"Todos os pagamentos são feitos através da pulseira electrónica. No caso dos menores de 18 anos, essa pulseira bloqueia automaticamente a compra de bebidas alcoólicas, garantindo o cumprimento da legislação", explicou Gonçalo Camacho.

A 12.ª edição do Summer Opening realiza-se entre os dias 2 e 4 de Julho, no Parque de Santa Catarina, prometendo aquela que poderá ser a maior edição da história do festival.

Tal como o DIÁRIO já noticiou em várias edições, a abertura do festival, a 2 de Julho, contará com actuações de Orochi, Danni Gato, Mc Jacaré e Corvo, juntando-se ainda os artistas Décio, Kiko Is Hot, Dany Love e Santiago Veloso.

No dia 3 de Julho, sobem ao palco Matuê, Lon3r Johny, Chico da Tina e Blanko. O alinhamento inclui também Von Di, Más Influências, Lexander e Hipopótimo.

Já o último dia do festival, a 4 de Julho, será marcado pela actuação de Pedro Sampaio, um dos nomes mais populares da música brasileira da actualidade, além do projecto ‘I Love Reggaeton’, Zarko e Beatriz Abrunhosa.

O cartaz fica completo com Shaka Lion, Saint Caboclo, Mahdi e Cgentil.