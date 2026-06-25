Paula Margarido reafirma compromisso do Governo com o envelhecimento activo

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta quinta-feira, em representação do presidente do Governo Regional, na cerimónia de encerramento do ano lectivo 2025/2026 da Universidade Sénior de São Vicente.

Este ano, a resposta de educação não formal contou com cerca de 65 alunos, incluindo cidadãos estrangeiros, e centrou-se na promoção da aprendizagem ao longo da vida e do envelhecimento activo.

O programa disponibilizou nove disciplinas e actividades regulares, abrangendo áreas como música, informática, estimulação cognitiva, português e artes e ofícios, através de um modelo que combinou parcerias institucionais, prestação de serviços e voluntariado.

Na sua intervenção, Paula Margarido destacou a rede de parcerias locais e regionais que suporta o projecto, considerando tratar-se de um exemplo dos benefícios do trabalho em rede.

“Para o Governo Regional, promover o envelhecimento activo significa reconhecer que as pessoas mais velhas continuam a ser protagonistas da nossa sociedade. A experiência, a memória, a sabedoria e a disponibilidade para continuar a aprender constituem um património coletivo que importa valorizar. É por isso que continuaremos empenhados em apoiar iniciativas que combatam a solidão, reforcem a participação social e promovam uma vida com mais autonomia, dignidade e qualidade”, afirmou a governante, reiterando o compromisso do Governo Regional com o financiamento e apoio a estas respostas sociais.

A cerimónia contou também com a presença de representantes da Câmara Municipal de São Vicente, das juntas de freguesia do concelho e dos docentes envolvidos na Universidade Sénior.