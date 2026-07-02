JPP quer que CMF utilize PDM para baixar o custo de vida

Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP) na Câmara Municipal do Funchal interpelaram, esta quinta-feira, em Reunião de Câmara, a maioria PSD/CDS sobre os critérios de aplicação do Plano Director Municipal (PDM). Fátima Aveiro e António Trindade acusam o executivo de Jorge Carvalho de usar o planeamento urbano de forma discricionária, apontando que o PDM foi suspenso para viabilizar certos projectos privados e cooperativos, mas o mesmo não sucedeu para investimentos que trariam concorrência ao sector alimentar, como o Lidl.

Os autarcas questionam as prioridades da autarquia: A dúvida "faz todo o sentido para que todos possamos perceber com que critérios esta Câmara governa o Funchal, se pelas necessidades comprovadas ou com base em favores a amigos do regime". Mais acrescentam: "Por que razão se utiliza o instrumento que existe para uns casos, e noutros casos essa possibilidade nem sequer é equacionada, quando o que está em causa são investimentos privados com impacto relevante na vida das pessoas?".

O partido aponta que o Funchal, ao contrário de outras cidades do País, dispõe apenas de duas grandes cadeias de distribuição alimentar.

Para o JPP, a falta de concorrência penaliza as famílias num contexto de elevada inflação. Comparando a situação com o sector aéreo, os vereadores questionam o executivo: "Se PSD/CDS consideraram esse princípio válido para o transporte aéreo, por que razão não o fazem em relação ao custo da alimentação? Se a Câmara Municipal encontrou base política e administrativa para suspender parcialmente o PDM num determinado contexto, porque não ponderou utilizar o mesmo instrumento para viabilizar projectos que poderiam introduzir mais concorrência e beneficiar diretamente os consumidores?".