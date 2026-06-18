CDU exige controlo de preços para travar aumento brutal do custo de vida

A CDU realizou hoje uma ação de contacto com a população no centro do Funchal, na Rua Dr. Fernão Ornelas, para denunciar o aumento do custo de vida e defender medidas contra a especulação, visando melhores condições para trabalhadores, reformados e famílias.

Ricardo Lume referiu que a Madeira tem a maior taxa de inflação do país (4,6%, face a 3,3% nacional), destacando aumentos mais elevados em setores essenciais: habitação (11,6%), transportes (12,4%) e energia (13,4%), além de um aumento superior a 50% no cabaz alimentar nos últimos três anos.

O dirigente da CDU criticou a inação do Governo Regional, afirmando que não utiliza os seus poderes para proteger a população, sublinhando que a Madeira combina o custo de vida mais elevado com os salários médios mais baixos. Apontou ainda os lucros brutais de grandes empresas, acusando-os de contribuírem para o agravamento das dificuldades económicas da população.

Defendeu que o aumento dos preços penaliza trabalhadores, reformados e pequenos empresários, enquanto os lucros das grandes empresas continuam a crescer, concluindo que a região não está condenada a esta situação e que é possível inverter o cenário com medidas de justiça económica.

A CDU propõe medidas imediatas, como: regulação dos preços dos combustíveis; fixação do gás de botija nos 20€; controlo dos preços dos bens alimentares essenciais; e a intervenção nos spreads e comissões bancárias.

A CDU afirma que regular preços é uma necessidade social e acusa de injustiça o aumento dos lucros à custa do empobrecimento da população.