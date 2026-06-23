Inauguração de exposição no átrio da CMF
'E3 - Einstein, Eddington e o Eclipse: O Funchal na Rota do Eclipse de 1919' abriu na segunda-feira
O átrio da Câmara Municipal do Funchal acolhe, desde ontem, a exposição 'E3 – Einstein, Eddington e o Eclipse: Um Encontro Improvável. O Funchal na Rota do Eclipse de 1919'. Esta iniciativa da CMF convida os visitantes a descobrir um dos momentos mais marcantes da história da ciência: a observação do eclipse solar de 1919, que contribuiu para confirmar a Teoria da Relatividade de Albert Einstein. A exposição estará aberta ao público até 26 de Junho.
Esta exposição, que passa a integrar o programa educativo do Município do Funchal e do Museu de História natural do Funchal, pode ser requisitada por estabelecimentos de ensino da Região que estejam interessados, a partir do início do ano lectivo 2026/2027, informa a CMF através de comunicado.
Antes da abertura da exposição decorreu uma palestra sobre o tema, proferida pela professora doutora Ana Simões, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, que contou com a presença do presidente da CMF, Jorge Carvalho.
Na mesma altura, a professora Ana Matilde Sousa abordou o seu trabalho gráfico no livro 'Einstein Eddington e o Eclipse – Impressões de Viagem' que pode ser obtido 'on-line' ou adquirido em versão impressa.
Esta exposição visa dar a conhecer ao público em geral e aos estudantes, em particular, um evento de importância capital na história da Ciência, o eclipse solar total de 1919 e a comprovação de que Albert Einstein estava certo quanto ao encurvamento dos raios luminosos por acção da gravidade, previsto pela Teoria da Relatividade Geral.
Apesar das observações astronómicas terem sido feitas na Ilha do Príncipe e em Sobral, no Brasil, a Madeira e em particular o Funchal, ficaram associados a esta experiência científica. A equipa chefiada pelo astrónomo britânico Arthur Eddington ficou aqui alojada várias semanas, aguardando o barco que os levaria até à Ilha do Príncipe. CMF