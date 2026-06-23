Inauguração de exposição no átrio da CMF

O átrio da Câmara Municipal do Funchal acolhe, desde ontem, a exposição 'E3 – Einstein, Eddington e o Eclipse: Um Encontro Improvável. O Funchal na Rota do Eclipse de 1919'. Esta iniciativa da CMF convida os visitantes a descobrir um dos momentos mais marcantes da história da ciência: a observação do eclipse solar de 1919, que contribuiu para confirmar a Teoria da Relatividade de Albert Einstein. A exposição estará aberta ao público até 26 de Junho.

Esta exposição, que passa a integrar o programa educativo do Município do Funchal e do Museu de História natural do Funchal, pode ser requisitada por estabelecimentos de ensino da Região que estejam interessados, a partir do início do ano lectivo 2026/2027, informa a CMF através de comunicado.

Antes da abertura da exposição decorreu uma palestra sobre o tema, proferida pela professora doutora Ana Simões, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, que contou com a presença do presidente da CMF, Jorge Carvalho.

Na mesma altura, a professora Ana Matilde Sousa abordou o seu trabalho gráfico no livro 'Einstein Eddington e o Eclipse – Impressões de Viagem' que pode ser obtido 'on-line' ou adquirido em versão impressa.

Esta exposição visa dar a conhecer ao público em geral e aos estudantes, em particular, um evento de importância capital na história da Ciência, o eclipse solar total de 1919 e a comprovação de que Albert Einstein estava certo quanto ao encurvamento dos raios luminosos por acção da gravidade, previsto pela Teoria da Relatividade Geral.