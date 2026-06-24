Vereador independente diz que fogo expôs falhas que exigem respostas da CMF

O incêndio que deflagrou na noite de terça-feira, na Encosta do Pilar, na freguesia de Santo António, gerou preocupação e levou Luís Filipe Santos, vereador sem pelouro na Câmara Municipal do Funchal, a exigir um apuramento rigoroso dos factos. Em causa estão relatos de moradores que apontam para dificuldades no acesso de viaturas de socorro e constrangimentos na pressão da água das bocas de incêndio, conforme salienta através de comunicado enviado à imprensa.

Incêndio em Santo António obriga à retirada preventiva de pessoas Um incêndio que deflagrou em Santo António está a levar à retirada preventiva de moradores das habitações próximas, por precaução.

Apesar de começar por reconhecer e agradecer o "empenho, profissionalismo e sentido de missão" dos bombeiros e da Protecção Civil, o vereador independente defende uma análise séria e transparente por parte das entidades competentes. Luís Filipe Santos avisa que "a segurança das populações não pode ficar dependente da sorte" e apela a uma acção determinada e permanente.

Para o autarca, a prevenção é a prioridade e a autarquia deve assegurar a limpeza dos terrenos municipais, além de fiscalizar os privados. "Não basta actuar quando o incêndio já deflagrou; é necessário prevenir, antecipar e criar condições para que os meios de socorro possam atuar de forma rápida e eficaz", rematou.