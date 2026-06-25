Sara Madalena questiona sobre tecnologias aplicadas à Educação

A primeira questão colocada pela deputada Sara Madalena (CDS) no debate temático desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira foi sobre o alcance da introdução das tecnologias aplicadas à educação das crianças e jovens madeirenses. "É para continuar. É para alargar? O que se pretende para a tecnologia aplicada á educação?", perguntou a parlamentar centrista.

Na resposta, Miguel Albuquerque confirmou que o seu executivo vai prosseguir a sua aposta nas tecnologias inovadoras na educação. "Ferramentas como os tablets, robótica, impressão 4D e 5D e agora IA [Inteligência Artificial] são tecnologias que vão trazer elementos importantíssimos para o avanço das sociedade" e não deixarão de estar presentes nas salas do futuros das escolas madeirenses. "Ou acompanhamos a tecnologia ou ficamos para trás", explicou o presidente do Governo, que lembrou como "os manuais digitais trouxeram um grande benefício aquando da pandemia de Covid", com as crianças e jovens a terem aulas online e sem hiatos na aprendizagem.