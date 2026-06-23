Incêndio em Santo António encontra-se dominado

O incêndio que deflagrou ao início desta noite na Travessa do Pilar, na freguesia de Santo António, encontra-se dominado, segundo fonte do Comando Regional de Operações de Socorro.

O fogo mobilizou vários meios de socorro e levou à adopção de medidas preventivas por parte das autoridades. Numa fase inicial, foram retiradas pessoas que se encontravam na via pública, por precaução, face à proximidade das chamas.

No entanto, não foi necessário proceder à retirada de moradores das suas habitações, tendo apenas sido recomendado que mantivessem as janelas fechadas.

Ao DIÁRIO, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, explicou que existem três casas identificadas, devido à sua localização, mas que não foi necessário proceder à evacuação das habitações. “Os bombeiros vão fazer uma avaliação para saber se podem permanecer”, acrescentou, referindo ainda que as corporações continuarão no terreno.

No local estão várias corporações de bombeiros, nomeadamente os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que trabalharam no combate ao incêndio.

Segundo populares, a origem do incêndio terá sido um foguete, mas caberá às autoridades investigar as causas.

Apesar de dominado, mantêm-se meios no terreno para garantir a consolidação e evitar possíveis reacendimentos.