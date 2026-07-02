IL questiona utilidade do debate

A Assembleia Legislativa da Madeira discute, esta quinta-feira, o debate potestativo requerido pelo Grupo Parlamentar do JPP, subordinado ao tema 'Autonomia e Revisão Constitucional'.

No período de esclarecimentos, o JPP foi confrontado com críticas ao timing da iniciativa e acusações de repetição de propostas sobre a Autonomia e a revisão constitucional.

Gonçalo Maia Camelo, da Iniciativa Liberal, questionou a utilidade do debate, defendendo que a Assembleia Legislativa da Madeira não deveria ser o espaço central para esta discussão. "O vosso deputado (Filipe Sousa) vai iniciar o processo de revisão constitucional na Assembleia da República ou não?", perguntou.