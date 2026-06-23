Milhares de pessoas já assistem as marchas de São João no Porto Santo

Cinco grupos vão desfilar pelas principais artérias do Porto Santo: a Marcha da Camacha, da Cidade, do Dragoal, do Campo de Cima e do Campo de Baixo.

No conjunto das cinco marchas, são mais de 500 os marchantes que vão dar cor e magia às festividades, perante os milhares de pessoas que deverão assistir a este ponto alto das celebrações de São João na Ilha Dourada.

Para animar ainda mais a noite, actuarão o Grupo Buzica e o Grupo Fonte da Pipa, oriundo do centro de Portugal, que trará a sua música contagiante e boa disposição a este grande certame.

Após o desfile, os cinco grupos subirão ao palco instalado na Praça do Barqueiro, onde se espera uma grande afluência de público. A encerrar a noite, está previsto um espetáculo de fogo de artifício, lançado a partir do cais da cidade, com a duração de cerca de 20 minutos.