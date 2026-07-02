Capitania cancela aviso de vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal comunicou há pouco o cancelamento do aviso de vento forte que estava em vigor para a Região Autónoma da Madeira. Também, e após ter recebido actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, informa do cancelamento do aviso de mau tempo (Sinal 6).

Apesar do fim do aviso, a autoridade marítima recomenda que os proprietários e armadores de embarcações continuem a adoptar as devidas precauções, de forma a garantir as condições de navegabilidade.

É ainda recomendado que se mantenham asseguradas as condições de segurança para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias e piscinas naturais, bem como para a prática da pesca lúdica, particularmente junto a falésias e zonas rochosas.