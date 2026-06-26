Zonas montanhosas da Madeira com aviso amarelo para a chuva

Um caso raro já em pleno Verão é o que se deve assistir hoje à tarde na Madeira, com chuva que segundo o IPMA poderá chegar a níveis de aviso amarelo.

O aviso para a "precipitação frequente e por vezes forte" abrange apenas as zonas montanhosas da ilha da Madeira.

E o período de vigência também é curto, apenas três horas, entre as 16h00 e as 19h00 desta sexta-feira, 26 de Junho de 2026.

Um momento, como referimos, raro sobretudo por estarmos em pleno Verão. A chuva virá de nordeste e deverá atingir toda a ilha da Madeira e, também, o Porto Santo, mas para nível de aviso amarelo somente a serra.