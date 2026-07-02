Rendas na Madeira em contraciclo sobem 10,3% enquanto caem 2,4% no país

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira subiram 10,3% em Junho, face ao mesmo mês do ano passado, atingindo um valor mediano de 15,8 euros por metro quadrado. Este valor fica, no entanto, abaixo do máximo histórico da Região, que já chegou aos 16,7 euros/m2, registado ainda em Abril deste ano. Em termos trimestrais, os preços recuaram 3%, contudo segue em contraciclo com o país, onde volta a cair, agora 2,4%.

No Funchal, a subida foi ainda mais acentuada, com mais 12,1% em termos anuais, com o preço por metro quadrado a fixar-se em 16,8 euros. Nos últimos três meses, os preços na capital madeirense subiram 0,3%, quase imperceptível.

"A Madeira é hoje a região que mais contraria o ciclo nacional de descida das rendas. Com uma subida de 10,3% em junho, e o Funchal a acelerar para 12,1%, fica evidente que a pressão sobre o arrendamento na ilha não dá sinais de abrandamento", afirma Ruben Marques, porta-voz do idealista, portal do ramo imobiliário que divulga frequentemente estes dados.

O contraste com o resto do país é, por isso, notório, pois a média nacional, o preço do arrendamento desceu 2,4% no último ano, situando-se agora nos 16,3 euros/m2. Entre as capitais de distrito e regiões autónomas, o Funchal regista mesmo a terceira maior subida anual do país (12,1%), atrás apenas de Bragança (20,5%) e empatado com Santarém., mas ambos com os valores mais baixos do país, 7,5 euros/m2 e 9,8 euros/m2, respectivamente.

Por isso, em termos de preço, o Funchal é a segunda cidade mais cara do país para arrendar, com 16,8 euros/m2, atrás apenas de Lisboa (21,8 euros/m2) e à frente do Porto (16,4 euros/m2), Faro (15,2 euros/m2) e Setúbal (14,1 euros/m2).

A Madeira destaca-se, deste modo, entre os 20 distritos e ilhas analisados, como sendo a que regista a segunda maior subida de preços em doze meses (10,5%), atrás apenas de Bragança (35,8%). Em valor absoluto, a ilha da Madeira é igualmente a segunda mais cara do país, com 15,9 euros/m2, superada apenas pelo distrito de Lisboa (20,0 euros/m2).

Por fim, olhando às sete regiões portuguesas, a Região Autónoma da Madeira lidera mesmo o ranking das maiores subidas anuais, com os referidos 10,3%, à frente do Alentejo (10,2%) e dos Açores (5,1%). Em preço, é a segunda região mais cara para arrendar (15,8 euros/m2), atrás apenas da Área Metropolitana de Lisboa (19,5 euros/m2).