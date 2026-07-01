Capitania prolonga aviso de vento forte na Madeira até às 18 horas de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, prolongando-o até às 18 horas de amanhã, 2 de julho.

De acordo com a informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se vento de norte/nordeste (N/NE) fresco a muito fresco, entre os 31 e os 50 km/h, podendo soprar forte durante a manhã.

A actualização surge depois de a Capitania ter emitido, durante o dia de hoje, um aviso de vento forte e um aviso de mau tempo de sinal 6, ambos inicialmente em vigor até às 6 horas de amanhã. Com a nova previsão, o aviso de vento forte é prolongado, enquanto o aviso de mau tempo de sinal 6 mantém o termo previsto para as 6 horas.

Quanto ao estado do mar, a previsão aponta para ondulação de nordeste entre os 2 e os 3 metros na costa norte da ilha e ondas de sul entre 1 e 1,5 metros na costa sul. A visibilidade deverá permanecer boa.

Recomenda, por isso, a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.