Hoje à noite é 'sim ou sopas'

Bom dia. É sobretudo nos jornais nacionais que poderão ter hoje a visão do que se espera para o Portugal - Croácia que começa precisamente à meia-noite de quinta-feira para sexta-feira, em jogo a contar para os 16avos de Final do Mundial. Amanhã acontecerá sensivelmente o mesmo, uma vez que os jornais teriam de aguardar a impressão da edição de sexta-feira até pelo menos as 2h00, quiçá se for a prolongamento e/ou penalties, nunca antes das 3h00 desta próxima madrugada. Daí a pouca expressão que o futebol tem nas páginas dos generalistas... Hoje também, especialmente, saem as duas revistas semanais no mesmo dia.

Na revista Visão:

- "250 anos da independência dos EUA. A história da revolução e os sinais do declínio. A última festa do império. A nação que Hollywood construiu. O ponto de viragem com os aliados"

- "Buraka Som Sistema. O grande regresso"

- "Processo penal. Revolta contra a reforma"

- "Venezuela. As vozes nos escombros"

Na revista Sábado:

- O sniper secreto da Guerra Colonial (reportagem exclusiva).

- Edição especial gratuita: EUA 250 anos.

- Clã Ramalho: política e negócios.

- Sociedade: casamentos "betos"

No Público:

- "Zonas norte e centro enfrentam maior risco de incêndios desde 2001"

- "Caos nos exames. Ministro vai apurar responsabilidades. Data para candidaturas ao superior não deve ser adiada"

- "Futebol. Portugal começa contra Croácia o 'segundo' Mundial"

- "Porta-voz da Unicef. Quem sai de Gaza nota bem como não faltam braços nem pernas às pessoas"

- "Fórum BCE em Sintra: 'A imigração aumenta a produtividade porque permite às empresas crescer'"

- "Segurança Social. Suspensas 182 reformas de invalidez devido a fraude"

- "Gonçalo Matias: 'Os tribunais não devem interferir na decisão política'"

- "IA em português. Amália já funciona mas não responde a perguntas"

No Correio da Manhã:

Três médicos detidos no golpe das reformas (fraude à Segurança Social).

Lancha de droga apanhada — tráfico internacional em Lisboa.

Massacre planeado em escola (Sta. Maria da Feira).

Família portuguesa afetada na tragédia na Venezuela.

Portugal-Croácia: risco de tempestade

No Jornal de Notícias:

- "Devolver propinas custa 300 milhões de euros ao ano"

- "Mundial 2026. [Vitinha] 'Não há ninguém que queira mais passar do que nós'"

- "Escândalo. Demissão de Duarte Gomes lança suspeição sobre arbitragem e Federação leva caso ao Ministério Público"

- "Futebol. André Silva e Doumbia em destaque no regresso aos trabalhos"

- "Reforços nos serviços de saúde para enfrentar o calor"

- "Matosinhos. Reconversão da refinaria promete 100 mil postos de trabalho"

- "Internet. Seis anos de prisão para jovem acusado de instigar massacres"

- "Leça da Palmeira. Exponor foi comprada e vai ter hotéis e um hospital"

- "Formação. Primeira escola de salvamento aquático nasce em Ílhavo"

No Diário de Notícias:

- "Administradores hospitalares pedem resolução urgente de casos sociais para responder a onda de calor"

- "Tecnologia. Amália, a Inteligência Artificial em português, já está disponível em código aberto"

- "Entrevista. Nancy Gomes. Em La Guaira, 'já não há nada', mas os familiares dos desaparecidos não desarmam"

- "Comédia. O cinema ainda é uma aventura"

- "Música. Uma canção com uma história atribulada"

- "Portugal-Croácia. E se for preciso ir a penáltis? Diogo Costa e Livakovic são os dois maiores especialistas no ativo"

- "Fórum BCE. Novo líder da Fed resiste a Trump em Sintra"

- "Guerra. Ataques de 'drones' forçam Rússia a importar gasolina"

- "Negociações. JD Vance: 'Não devemos bombardear por bombardear' o Irão"

No Negócios:

- "Refinaria de Matosinhos pode gerar impacto de 65 mil milhões"

- "Lagarde e Warsh concordam. Juros são para ficar em segredo"

- "Mais de 500 quilómetros de estradas vão ser lançadas em regime de PPP"

- "Tecnologia. Amália, a IA lusa, já está disponível para os cidadãos"

- "Espanha. Sonae e fundo da Noruega avançam para 'shoppings'"

- "Pensões. Governo vai avaliar propostas sobre 'planos privados'"

No O Jornal Económico:

- "Portugal entre os cinco países com maior salto na imigração"

- "Governo quer garantir refinaria de Sines em Portugal"

- "Governo admite estudar capitalização de reformas"

- "Estrela do Mundial. Cabo Verde enfrenta guerra de fornecedores de camisolas"

- "Cidade inovadora em Matosinhos pode gerar 100 mil empregos e impacto de 65 mil milhões no PIB"

- "Combustíveis não descem ao ritmo a que subiram. Ministra pede ao regulador para analisar"

- "Lagarde e Warsh alinhados na luta contra a inflação"

- "Modelo português de IA vai ter sete milhões de euros"

- "Audições fazem derrapar nova lei do Tribunal de Contas"

- "Nova taxa: o que muda nas compras na Shein e Temu"

No A Bola:

- "Portugal-Croácia. Vamos lá então ao segundo Mundial. Chegou a fase em que é (mesmo) proibido falhar"

- "Vitinha: 'Recebemos as críticas de braços abertos'"

- "Portugal quer homenagear Diogo Jota um ano após a trágica morte"

- "Inglaterra 2-1 RD Congo"

- "Bélgica 3*-2 Senegal *após prolongamento"

- "México 2-0 Equador"

- "Arbitragem. Caldo entornado e justiça ao barulho. Nomeações, mensagens, denúncias e queixas após a demissão do Diretor Técnico Nacional"

- "Benfica. Lenglet começa feliz no Seixal. Rodrigo Rêgo no Brighton rende Euro3,5 M"

- "Sporting. 120 anos, nova época, novo (velho) emblema. Plantel de 39 jogadores vai diminuir nos próximos dias"

- "FC Porto. Marcos Leonardo referenciado no Dragão. Temporada arrancou no Olival com André Villas-Boas presente"

No O Jogo:

Seleção fragilizada mas otimista para Portugal-Croácia ("Sim ou Sim").

FC Porto: exigência no regresso ao Olival.

Benfica: Lenglet.

Sporting: arranque de pré-época sem estrelas.

Wimbledon: Nuno Borges eliminado por Sinner

E no Record:

Portugal-Croácia: expectativa de repetir 2016 (Ronaldo vs. Modrić).

Polémica na arbitragem (caso Duarte Gomes).

Benfica: novo reforço a caminho.

Sporting: Atlético de Madrid pressiona por Hjulmand.

FC Porto: aviso de Villas-Boas e Farioli ao plantel