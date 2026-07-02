Hoje à noite é 'sim ou sopas'
Não fossem os jornais desportivos quase não parecia que Portugal joga esta noite a continuidade no Mundial de 2026
Bom dia. É sobretudo nos jornais nacionais que poderão ter hoje a visão do que se espera para o Portugal - Croácia que começa precisamente à meia-noite de quinta-feira para sexta-feira, em jogo a contar para os 16avos de Final do Mundial. Amanhã acontecerá sensivelmente o mesmo, uma vez que os jornais teriam de aguardar a impressão da edição de sexta-feira até pelo menos as 2h00, quiçá se for a prolongamento e/ou penalties, nunca antes das 3h00 desta próxima madrugada. Daí a pouca expressão que o futebol tem nas páginas dos generalistas... Hoje também, especialmente, saem as duas revistas semanais no mesmo dia.
Na revista Visão:
- "250 anos da independência dos EUA. A história da revolução e os sinais do declínio. A última festa do império. A nação que Hollywood construiu. O ponto de viragem com os aliados"
- "Buraka Som Sistema. O grande regresso"
- "Processo penal. Revolta contra a reforma"
- "Venezuela. As vozes nos escombros"
Na revista Sábado:
- O sniper secreto da Guerra Colonial (reportagem exclusiva).
- Edição especial gratuita: EUA 250 anos.
- Clã Ramalho: política e negócios.
- Sociedade: casamentos "betos"
No Público:
- "Zonas norte e centro enfrentam maior risco de incêndios desde 2001"
- "Caos nos exames. Ministro vai apurar responsabilidades. Data para candidaturas ao superior não deve ser adiada"
- "Futebol. Portugal começa contra Croácia o 'segundo' Mundial"
- "Porta-voz da Unicef. Quem sai de Gaza nota bem como não faltam braços nem pernas às pessoas"
- "Fórum BCE em Sintra: 'A imigração aumenta a produtividade porque permite às empresas crescer'"
- "Segurança Social. Suspensas 182 reformas de invalidez devido a fraude"
- "Gonçalo Matias: 'Os tribunais não devem interferir na decisão política'"
- "IA em português. Amália já funciona mas não responde a perguntas"
No Correio da Manhã:
Três médicos detidos no golpe das reformas (fraude à Segurança Social).
Lancha de droga apanhada — tráfico internacional em Lisboa.
Massacre planeado em escola (Sta. Maria da Feira).
Família portuguesa afetada na tragédia na Venezuela.
Portugal-Croácia: risco de tempestade
No Jornal de Notícias:
- "Devolver propinas custa 300 milhões de euros ao ano"
- "Mundial 2026. [Vitinha] 'Não há ninguém que queira mais passar do que nós'"
- "Escândalo. Demissão de Duarte Gomes lança suspeição sobre arbitragem e Federação leva caso ao Ministério Público"
- "Futebol. André Silva e Doumbia em destaque no regresso aos trabalhos"
- "Reforços nos serviços de saúde para enfrentar o calor"
- "Matosinhos. Reconversão da refinaria promete 100 mil postos de trabalho"
- "Internet. Seis anos de prisão para jovem acusado de instigar massacres"
- "Leça da Palmeira. Exponor foi comprada e vai ter hotéis e um hospital"
- "Formação. Primeira escola de salvamento aquático nasce em Ílhavo"
No Diário de Notícias:
- "Administradores hospitalares pedem resolução urgente de casos sociais para responder a onda de calor"
- "Tecnologia. Amália, a Inteligência Artificial em português, já está disponível em código aberto"
- "Entrevista. Nancy Gomes. Em La Guaira, 'já não há nada', mas os familiares dos desaparecidos não desarmam"
- "Comédia. O cinema ainda é uma aventura"
- "Música. Uma canção com uma história atribulada"
- "Portugal-Croácia. E se for preciso ir a penáltis? Diogo Costa e Livakovic são os dois maiores especialistas no ativo"
- "Fórum BCE. Novo líder da Fed resiste a Trump em Sintra"
- "Guerra. Ataques de 'drones' forçam Rússia a importar gasolina"
- "Negociações. JD Vance: 'Não devemos bombardear por bombardear' o Irão"
No Negócios:
- "Refinaria de Matosinhos pode gerar impacto de 65 mil milhões"
- "Lagarde e Warsh concordam. Juros são para ficar em segredo"
- "Mais de 500 quilómetros de estradas vão ser lançadas em regime de PPP"
- "Tecnologia. Amália, a IA lusa, já está disponível para os cidadãos"
- "Espanha. Sonae e fundo da Noruega avançam para 'shoppings'"
- "Pensões. Governo vai avaliar propostas sobre 'planos privados'"
No O Jornal Económico:
- "Portugal entre os cinco países com maior salto na imigração"
- "Governo quer garantir refinaria de Sines em Portugal"
- "Governo admite estudar capitalização de reformas"
- "Estrela do Mundial. Cabo Verde enfrenta guerra de fornecedores de camisolas"
- "Cidade inovadora em Matosinhos pode gerar 100 mil empregos e impacto de 65 mil milhões no PIB"
- "Combustíveis não descem ao ritmo a que subiram. Ministra pede ao regulador para analisar"
- "Lagarde e Warsh alinhados na luta contra a inflação"
- "Modelo português de IA vai ter sete milhões de euros"
- "Audições fazem derrapar nova lei do Tribunal de Contas"
- "Nova taxa: o que muda nas compras na Shein e Temu"
No A Bola:
- "Portugal-Croácia. Vamos lá então ao segundo Mundial. Chegou a fase em que é (mesmo) proibido falhar"
- "Vitinha: 'Recebemos as críticas de braços abertos'"
- "Portugal quer homenagear Diogo Jota um ano após a trágica morte"
- "Inglaterra 2-1 RD Congo"
- "Bélgica 3*-2 Senegal *após prolongamento"
- "México 2-0 Equador"
- "Arbitragem. Caldo entornado e justiça ao barulho. Nomeações, mensagens, denúncias e queixas após a demissão do Diretor Técnico Nacional"
- "Benfica. Lenglet começa feliz no Seixal. Rodrigo Rêgo no Brighton rende Euro3,5 M"
- "Sporting. 120 anos, nova época, novo (velho) emblema. Plantel de 39 jogadores vai diminuir nos próximos dias"
- "FC Porto. Marcos Leonardo referenciado no Dragão. Temporada arrancou no Olival com André Villas-Boas presente"
No O Jogo:
Seleção fragilizada mas otimista para Portugal-Croácia ("Sim ou Sim").
FC Porto: exigência no regresso ao Olival.
Benfica: Lenglet.
Sporting: arranque de pré-época sem estrelas.
Wimbledon: Nuno Borges eliminado por Sinner
E no Record:
Portugal-Croácia: expectativa de repetir 2016 (Ronaldo vs. Modrić).
Polémica na arbitragem (caso Duarte Gomes).
Benfica: novo reforço a caminho.
Sporting: Atlético de Madrid pressiona por Hjulmand.
FC Porto: aviso de Villas-Boas e Farioli ao plantel