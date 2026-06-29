Já tomou seu Toddy hoje?

Perdoem a minha falta de conhecimento ou deformação profissional, porque para mim a “moda”, a palavra “moda” existe exclusivamente relacionada com a roupa, os trajes e os adereços, que estão variando constantemente, mas nem sempre com lógica ou melhoramento da sua funcionalidade, ... o que seria bem mais importante. Começo desta maneira porque, ao que percebo, agora existem “modas” para tudo, ... e mais nem sei o quê! Até existem modas, para gerir a alimentação, ... com algumas justificações absurdas. E ninguém fala dos tempos de Adão e Eva, onde se deve comprovar que eles seriam vegetarianos, porque nas “fotografias” da época, só havia maçãs ... e que se soubesse, não devia haver muito mais para se comer. Agora, só para o acto mais natural da alimentação humana, existem muitas “modas” que lhes chamaria de variantes energéticas, desde o jejum intermitente, ao vegan, passando pelas dietas cetogénica e mediterrânica, ... e ainda aqui vamos, porque existem pessoas que se alimentam de acordo com a sua opção religiosa! É também importante falar na alimentação “extra”, para muscular, para hidratar e para tantas outras coisas, que me causa alguma preocupação. Fala-se muito do magnésio, quando o magnésio útil - e assim utilizável - é aquele que existe nas nossas células e não o magnésio circulante no sangue, observado na maioria das análises. Também convém referir , que o nosso estômago é sempre o mesmo há milhares de anos! E ainda bem que o é! Como toda a gente sabe, no nosso corpo temos em 1º lugar a cabeça, ... que tudo comanda, ... e aproveitando agora com um exemplo : quando uma pessoa, ... que pode ser uma criança, ... mastiga um “chiclets”, a sua cabeça “informa” o seu estômago, que vai chegar comida, ... que depois, jamais lá chegará e o orgão em questão, fica preparado com o “ácido” produzido para realizar uma digestão, que não irá acontecer! O que acham? Em segundo lugar, todos temos o nosso metabolismo, próprio de cada um e diferente do vizinho, que regula e organiza as nossas funções gerais, seja quando estamos acordados e activos ou quando estamos a dormir.

Em tempos idos, havia um bebida energética, o TODDY, desde p’raí 1930, fabricado pela Pepsi e comerciado no Brasil, que tinha efeitos benéficos, para as crianças, também para os adultos, pelos variados ingredientes, vitamínicos e energéticos, supostamente com propriedades para melhorar as performances e criar mais resistência nos exercícios músculo-esqueléticos. Esta bebida foi muito famosa nos anos 60, era muito consumida pelas famílias, porque não tinha efeitos adversos, pelo menos nunca foram conhecidos.

Agora temos a creatina, ... além de outras coisas mais, ... e os seus efeitos parecem não ser adversos, sendo concerteza inócuos, mas o certo, será o facto de ser uma substância dirigida para os músculos lisos, para diminuir a fadiga, que no entanto pode ser absorvida no músculo cardíaco. E existe alguma organização estatal para analisar todas as “mil e uma “ substâncias “aditivas” ou “bio-energéticas” á venda no mercado, sem qualquer controlo dos princípios activos e das suas doses, com os devidos critérios? Sem pretender levantar problemas, cada um deve tomar, aquilo que lhe é adequado, seja na fórmula, seja no conteúdo volumétrico! De acordo com a sua idade e de acordo com o seu peso! Como já referi antes, cada um tem o seu metabolismo, próprio! Com 80 kg de peso a dose tem de ser diferente se tiver 40 kg! Como também aos 14 anos de idade, o nosso metabolismo é diferente do que aos 44 anos! Todos devemos saber estes pormenores, sugerindo até, que se faça alguma desta informação nas escolas! Porque, a nossa saúde somos nós que a fabricamos ao longo da nossa vida, ... e a medicina é para quando existem as doenças! O nosso dever será comer e beber o mais adequadamente, cada um individualmente, ... para poder formatar e proteger a nossa saúde física e mental! Assim recordo o grande slogan das rádios nos anos 60, com esta frase em sotaque carioca: “Já tomou seu TODDJY hoje!” Não sei se existirá hoje uma frase idêntica nas nossas rádios, ... num tempo em que, se vende tudo e mais nem sei o quê!

Então, finalizo com uma última dica: - As duas coisas mais importantes para o nosso corpo são: a água e o oxigénio! Tudo o resto tem de ser na medida certa e individual!

P.S. O que se passa com o Subsídio de Mobilidade no nosso País? Precisam de ajuda? Estou disponível ás sextas-feiras de tarde!