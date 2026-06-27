Bélgica esmaga Nova Zelândia e Trossard assina noite de gala

Trossard comanda a goleada

A Bélgica não deu hipóteses à Nova Zelândia e construiu uma vitória confortável. O primeiro golo chegou aos 28 minutos, por Leandro Trossard, e com essa vantagem mínima os belgas foram para o intervalo a vencer por 1-0.

Na segunda parte, a equipa europeia acelerou. Logo aos 50 minutos, Trossard bisou e fez o 2-0, e aos 66 Kevin De Bruyne ampliou para 3-0, deixando o resultado praticamente decidido.

A Nova Zelândia ainda reduziu aos 84 minutos, por Elijah Just, mas a resposta belga foi imediata: aos 86, Romelu Lukaku restabeleceu a diferença de três golos. Já em tempo de compensação, aos 90+4, Alexis Saelemaekers fechou as contas e estabeleceu o resultado final de 5-1.

As contas do grupo

Com esta goleada, a Bélgica reforça de forma expressiva a sua diferença de golos no Grupo G, um critério que pode revelar-se decisivo no desfecho da fase de grupos. Do lado neozelandês, a pesada derrota complica as aspirações da selecção da Oceânia na competição.

Ficha do jogo

Resultado: Nova Zelândia 1-5 Bélgica

Prova: Campeonato do Mundo 2026 — Grupo G

Data: 27 de Junho de 2026

Recinto: BC Place, Vancouver

Árbitro: Adham Makhadmeh

Marcadores: - Leandro Trossard (Bélgica), 28' e 50' - Kevin De Bruyne (Bélgica), 66' - Elijah Just (Nova Zelândia), 84' - Romelu Lukaku (Bélgica), 86' - Alexis Saelemaekers (Bélgica), 90'+4'