Bélgica esmaga Nova Zelândia e Trossard assina noite de gala
No Grupo G do Mundial 2026, os belgas resolveram cedo e ainda golearam por 5-1 em Vancouver
A Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5-1, em jogo do Grupo G do Mundial 2026 disputado a 27 de Junho no BC Place, em Vancouver. Leandro Trossard, com dois golos, foi a figura de uma exibição que os belgas controlaram do início ao fim, com Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Alexis Saelemaekers a completarem a contagem.
Trossard comanda a goleada
A Bélgica não deu hipóteses à Nova Zelândia e construiu uma vitória confortável. O primeiro golo chegou aos 28 minutos, por Leandro Trossard, e com essa vantagem mínima os belgas foram para o intervalo a vencer por 1-0.
Na segunda parte, a equipa europeia acelerou. Logo aos 50 minutos, Trossard bisou e fez o 2-0, e aos 66 Kevin De Bruyne ampliou para 3-0, deixando o resultado praticamente decidido.
A Nova Zelândia ainda reduziu aos 84 minutos, por Elijah Just, mas a resposta belga foi imediata: aos 86, Romelu Lukaku restabeleceu a diferença de três golos. Já em tempo de compensação, aos 90+4, Alexis Saelemaekers fechou as contas e estabeleceu o resultado final de 5-1.
As contas do grupo
Com esta goleada, a Bélgica reforça de forma expressiva a sua diferença de golos no Grupo G, um critério que pode revelar-se decisivo no desfecho da fase de grupos. Do lado neozelandês, a pesada derrota complica as aspirações da selecção da Oceânia na competição.
Ficha do jogo
Resultado: Nova Zelândia 1-5 Bélgica
Prova: Campeonato do Mundo 2026 — Grupo G
Data: 27 de Junho de 2026
Recinto: BC Place, Vancouver
Árbitro: Adham Makhadmeh
Marcadores: - Leandro Trossard (Bélgica), 28' e 50' - Kevin De Bruyne (Bélgica), 66' - Elijah Just (Nova Zelândia), 84' - Romelu Lukaku (Bélgica), 86' - Alexis Saelemaekers (Bélgica), 90'+4'