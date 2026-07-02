Apenas 4% das empresas madeirenses são exportadoras

Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 2 de Julho, dá conta que a apenas 4% das empresas madeirenses exportadoras. Nos últimos cinco anos aumentou quase 50% o número das entidades que têm negócios fora da Região, mas o valor continua quase sem expressão nacional.

Governo Regional afasta cenário de nova vaga migratória

Em grande destaque está a crise humanitária pós-sismos pode intensificar pressão migratória, mas neste momento a Região está focada no "esforço solidário para com a Venezuela". Governo decreta um dia de luto nacional.

Venezuela, autonomia e tricas políticas

Saiba ainda que o Dia da Região foi marcado por discursos divergentes entre poder e oposição. Onze personalidades distinguidas.

Adeptos desiludidos, mas ainda têm esperança

Portugal joga o 'mata-mata', à meia-noite, frente à Croácia.

Pedra secular da Madeira em risco por falta de planeamento e mão-de-obra para ler na página 6 e 7.

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