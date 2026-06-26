Ofertório das missas de 4 e 5 de Julho na Diocese do Funchal reverte a favor da Venezuela

O ofertório das missas dominicais celebradas em todas as igrejas da Diocese do Funchal, nos dias 4 e 5 de Julho, será integralmente destinado à ajuda ao povo da Venezuela, numa iniciativa de solidariedade promovida pela Igreja.

De acordo com o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, "as imagens e notícias que chegam daquele país continuam a causar profunda consternação, retratando uma realidade já marcada por dificuldades económicas e políticas, agora agravada por novos tremores de terra devastadores2.

Perante este cenário, a Diocese do Funchal apela à solidariedade concreta dos fiéis, sublinhando a histórica e estreita ligação entre a Madeira e a Venezuela. Diz que, ao longo de décadas, muitos madeirenses encontraram naquele país uma oportunidade de trabalho e de reconstrução de vida, contribuindo também, a partir daí, para o apoio às suas famílias na ilha. Sublinha que essa relação mantém-se viva até hoje, sendo difícil encontrar famílias madeirenses sem algum vínculo à Venezuela.

A par desta ligação humana e histórica, destaca igualmente o testemunho de fé das comunidades madeirenses naquele país, que, na sua óptica, têm sido um pilar importante na vida pastoral e comunitária.

Embora não seja possível o envio directo de apoio médico ou logístico de grande escala, a Diocese sublinha que é viável canalizar ajuda através de contributos financeiros, que serão encaminhados para a Cáritas Nacional da Venezuela, permitindo apoiar necessidades urgentes no terreno.

O Bispo do Funchal convida ainda todos os fiéis à oração pelo povo venezuelano e ao gesto solidário, contribuindo “de acordo com as suas possibilidades” para esta colecta especial, que pretende levar esperança num momento de grande sofrimento.