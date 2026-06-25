Miguel Ganança (JPP) vê Governo "apenas a digitalizar problemas antigos"

"Estamos a modernizar o sistema ou apenas a digitalizar problemas antigos?", questionou o deputado Miguel Ganança (JPP), colocando muitas dúvidas sobre os resultados dos avultados investimentos em ciência e tecnologia abordados pelo presidente do Governo na abertura do debate que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

O representante do JPP explicou que o seu partido valoriza a ciência, a tecnologia e a inovação, sobretudo em áreas como a saúde, a educação ou a administração pública, mas considera que os projectos "não podem tratadas como uma montra de anúnicios (...), com "nomes fortes" como "Data center" ou "4.0" mas cujo resultado é desconhecido. "O que interessa é o resultado", referiu Miguel Ganança, que questionou Miguel Albuquerque sobre a forma como a ciência e a tecnologia já estão a melhorar a vida dos madeirenses, a fixar os jovens e a criar emprego qualificado.

A "modernização é apenas para alguns", garantiu o mesmo deputado do JPP, que reconheceu ser importante a digitalização na saúde, mas alertando que a tecnologia não substitui as equipas de trabalho e "não pode servir para tapar problemas antigos". A este propósito, citou a recente notícia sobre a transferência de doentes para a cave do Hospital João de Almada,

Miguel Albuquerque fez questão de abordar este último assunto, para garantir que "a cave [do Hospital João de Almada] está muito bem estruturada e não tem nenhum problema", pois toda a unidade hospitalar foi objecto de uma requalificação no valor de 8 milhões de euros. "Vá lá visitar a cave e depois venha para aqui falar", disse, dirigindo-se a Miguel Ganança.