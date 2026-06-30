Atletismo madeirense destaca-se nos Nacionais de Clubes

O atletismo madeirense voltou a afirmar-se nos Campeonatos de Portugal de Clubes, disputados este fim de semana, em Coimbra, com clubes da Região a alcançarem resultados de destaque e vários atletas a brilharem ao serviço dos principais emblemas portugueses.

Na 1.ª Divisão, o Grupo Desportivo do Estreito conquistou o 2.º lugar, sendo superado pelo Sporting CP, enquanto o Jardim da Serra terminou na 3.ª posição. O resultado permitiu à Madeira colocar duas equipas no pódio da principal competição colectiva do atletismo português.

Na 2.ª Divisão feminina, o Marítimo garantiu a subida ao escalão principal ao terminar na 2.ª posição. A ADRAP ficou muito perto de alcançar o mesmo objectivo, classificando-se no 3.º lugar, a apenas meio ponto da promoção. No sector masculino, a ADRAP concluiu a prova na 7.ª posição.

Também a nível individual houve vários destaques. Pedro Buaró, em representação do SL Benfica, venceu o salto com vara ao transpor 5,74 metros, marca que o deixou próximo do seu recorde pessoal. Cristina Neves, igualmente ao serviço do Benfica, estabeleceu um novo recorde pessoal nos 400 metros barreiras, ao completar a distância em 56,83 segundos.

Décio Andrade, também do Benfica, foi 2.º classificado no lançamento do martelo, enquanto Nuno Pereira, do Sporting CP, alcançou o mesmo lugar nas provas de 1.500 e 3.000 metros, apenas atrás de Isaac Nader.

Rosalina Santos voltou a assumir um papel importante na equipa do Sporting, contribuindo para as vitórias nos 100 metros barreiras e nas estafetas.

Os resultados alcançados reforçam o estatuto do atletismo madeirense como uma das principais referências da modalidade em Portugal, quer pelo desempenho dos seus clubes, quer pela qualidade dos atletas que representam os maiores emblemas nacionais.

Estes feitos assumem ainda maior relevância numa altura em que a Madeira continua sem uma pista de atletismo no Funchal, realidade que obriga atletas e treinadores a ultrapassarem diariamente limitações na preparação. Apesar dessas dificuldades, os resultados alcançados demonstram a capacidade competitiva e a qualidade do trabalho desenvolvido na Região.