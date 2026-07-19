Diogo Pereira e Daniela Isidoro coroados vencedores da 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta

Diogo Pereira e Daniela Isidoro sagraram-se vencedores da 51.ª edição da Volta à Madeira em Bicicleta, numa prova em que o Grupo Parapedra dominou em diversas frentes.

O último dia de competição foi marcado pelo circuito do Funchal, uma etapa de 51,6 quilómetros em que os trepadores costumam ceder protagonismo aos ciclistas mais explosivos ou a fugas que acabam por vingar por falta de união do pelotão. Foi precisamente isso que aconteceu este ano, tal como já tinha sucedido na edição anterior. A fuga formada a meio da corrida por Miguel Nunes (Grupo Parapedra - MAF - Riomagic/CRP) e António Cunha (DBL Bike) não mais foi alcançada pelo pelotão. O desfecho da etapa teve um pormenor pouco comum, com Miguel Nunes a vencer com uma vitória consentida pelo próprio António Cunha, como forma de compensação por corridas anteriores.

No pelotão principal, reduzido a menos de 15 ciclistas à entrada da última volta, as diferenças entre corredores foram mínimas ou nulas, o que não trouxe alterações aos lugares cimeiros da classificação geral.

Foi assim que Diogo Pereira (Grupo Parapedra - MAF - Riomagic/CRP) se sagrou grande vencedor da 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta + SOM, subindo ao pódio final acompanhado por Tiago Galhano (CD Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios / AMCPcastroverde / ADECT), em 2.º lugar, e por Gonçalo Freitas (DBL Bike), em 3.º. Além da camisola amarela de vencedor da geral, Diogo Pereira arrecadou ainda a camisola verde Brisa Sem Açúcar, da classificação por pontos, e a camisola azul Auto Crescente/Rent X, atribuída ao melhor trepador da prova.

Na classificação de juventude, o vencedor foi Fernando Freitas (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz), distinguido com a camisola branca Alumisoares.

Nas femininas, Daniela Isidoro (Minimax WB Cycling Team Belgium) terminou a prova da mesma forma como a começou, com uma vitória de etapa, conquistando também a camisola rosa "A Confeitaria", atribuída à vencedora feminina da corrida.

Guilherme Pita (C.S. Marítimo/Mina Cabeleireiros) venceu novamente a etapa do dia, garantindo também a camisola vermelha Direcção Regional de Desporto, que premeia o melhor Sub17 da prova. Já nas Sub17 femininas, Raquel Isidoro (Minimax WB Cycling Team Belgium) foi-se superando etapa após etapa até conquistar a camisola azul turquesa Sollaser, distintiva desta categoria.

Nas categorias de Masters, os vencedores da etapa final foram também aqueles que mais se destacaram ao longo de toda a prova nos respectivos escalões: Ricardo Sequeira (Grupo Parapedra – MAF – Riomagic/CRP) no Master 30, Hélder Loureiro (Grupo Parapedra – MAF – Riomagic/CRP) no Master 40, Daniel Pegado (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz) no Master 50, e Carlos Cruz (Estofos Marques/Soutense/Garagem Paciência) no Master 60.