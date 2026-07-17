Diogo Pereira e Daniela Isidoro somam terceira vitória consecutiva na Volta à Madeira em Bicicleta

Diogo Pereira e Daniela Isidoro mantiveram o pleno de triunfos na 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta, ao vencerem, esta sexta-feira, a terceira etapa da competição, reforçando a liderança das respectivas classificações gerais.

A etapa, que ligou Santana a São Vicente, ficou marcada pelas condições meteorológicas adversas. A chuva e o piso escorregadio levaram à neutralização dos primeiros 5,7 quilómetros, numa decisão tomada em articulação com as forças de segurança e os directores desportivos, reduzindo os riscos antes do arranque efectivo da corrida, conforme deu conta a organização, em comunicado.

Nos cerca de 43 quilómetros disputados, as principais diferenças surgiram na contagem de montanha de primeira categoria rumo às Cabanas de Santana, onde Diogo Pereira (Grupo Parapedra - MAF - Riomagic/CRP) ganhou vantagem sobre Tiago Galhano (CD Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios / AMCP Castro Verde / ADECT) e Miguel Nunes, seu colega de equipa. Galhano voltou a alcançar o camisola amarela na descida para o Arco de São Jorge e, já perto da subida final para a meta, nas Feiteiras, Miguel Nunes juntou-se ao grupo da frente.

Na chegada, Diogo Pereira voltou a ser o mais forte, concluindo a etapa em 1h23m41s. Tiago Galhano terminou a 19 segundos e Miguel Nunes a 34 segundos.

Destaque ainda para Gonçalo Freitas (DBL Bike), que, apesar de uma queda nos primeiros 500 metros da etapa, recuperou posições com o apoio da equipa e terminou em quarto lugar, posição que também ocupa na classificação geral. O melhor madeirense voltou a ser Pedro Teles (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz), 5.º classificado na etapa, ascendendo igualmente ao 5.º posto da geral.

Com este triunfo, Diogo Pereira aumentou a vantagem na liderança para 4m36s sobre Tiago Galhano e 5m30s sobre Miguel Nunes. O ciclista lidera também as classificações por pontos e da montanha, enquanto Fernando Freitas (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz) mantém a camisola branca de melhor jovem.

Na competição feminina, Daniela Isidoro (Minimax WB Cycling Team Belgium) conquistou a terceira vitória em outras tantas etapas e dispõe agora de uma vantagem confortável de 12m02s sobre Stephanhie Cords (CD 1.º Maio/Letícia Fernandes Seguros) e de 24m29s sobre Jessie Serrão, da mesma equipa.

Nos sub-17, Guilherme Pita (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros) venceu a primeira etapa da categoria e assumiu a liderança com 5m28s de vantagem sobre Tiago Jesus (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz).

Nas categorias de masters, mantiveram-se na liderança Ricardo Sequeira (Master 30), Hélder Loureiro (Master 40), Daniel Pegado (Master 50) e Carlos Cruz (Master 60). Por equipas, o Grupo Parapedra - MAF - Riomagic/CRP reforçou a liderança, seguido pelo C. N. Seixal/Município do Porto Moniz e pela DBL Bike.

A Volta prossegue amanhã com jornada dupla. De manhã disputa-se a etapa entre a Estrela da Calheta e a Fonte do Bispo, com 38,1 quilómetros, enquanto à tarde realiza-se o contrarrelógio individual entre o Areeiro e Câmara de Lobos, numa extensão de 4,6 quilómetros, que poderá provocar alterações na classificação geral.