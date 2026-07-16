Diogo Pereira reforça liderança na Volta à Madeira

Diogo Pereira voltou esta quinta-feira a impor-se na 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta, ao vencer a segunda etapa da prova, disputada entre a Ribeira Brava e os Canhas, na Ponta do Sol. No sector feminino, Daniela Isidoro repetiu igualmente o triunfo da jornada inaugural, consolidando a sua posição de destaque na competição.

A segunda etapa, com 18,8 quilómetros, foi marcada por um ritmo intenso desde os primeiros quilómetros. Os cinco primeiros classificados da etapa inaugural destacaram-se na frente do pelotão, mas foi na derradeira contagem de montanha e na subida final para a meta que as diferenças se acentuaram.

Diogo Pereira (Grupo Parapedra – MAF – Riomagic/CRP) cortou a meta em 45m50s, deixando Tiago Galhano (CD Nacional – CHARIB Gestão de Condomínios/AMCP Castro Verde/ADECT) a sete segundos e Gonçalo Freitas (Associação Desportiva Don't Be Late) a 23 segundos. Com este resultado, reforçou a liderança da classificação geral, dispondo agora de uma vantagem de 4m13s sobre Tiago Galhano e de 4m33s sobre Gonçalo Freitas.

O ciclista do Grupo Parapedra mantém ainda a liderança das classificações por pontos e da montanha, envergando, respectivamente, as camisolas verde e azul, além da camisola amarela de líder da geral.

Entre os madeirenses, Pedro Teles (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz) foi o melhor classificado na etapa, terminando na sexta posição, lugar que também ocupa na classificação geral. Já Fernando Freitas (C. N. Seixal/Município do Porto Moniz) continua a liderar a classificação da juventude.

Na competição feminina, Daniela Isidoro (Minimax WB Cycling Team Belgium) voltou a não dar hipóteses à concorrência, vencendo com 5m14s de vantagem sobre Jessie Serrão (CD 1.º Maio/Letícia Fernandes Seguros) e 8m27s sobre Stephanie Cords, da mesma equipa.

Nas categorias de masters repetiram igualmente a vitória Ricardo Sequeira (Master 30), Hélder Loureiro (Master 40), Daniel Pegado (Master 50) e Carlos Cruz (Master 60). Por equipas, o Grupo Parapedra – MAF – Riomagic/CRP reforçou a liderança da classificação colectiva.

A terceira etapa disputa-se amanhã entre Santana e São Vicente, ao longo de 49,9 quilómetros. O percurso inclui quatro contagens de montanha e duas metas volantes. A partida está marcada para as 9 horas, junto à Câmara Municipal de Santana, estando a chegada prevista para cerca das 10h30, nas Feiteiras, em São Vicente.