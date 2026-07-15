Diogo Pereira e Daniela Isidoro vencem etapa inaugural da Volta à Madeira em Bicicleta

Diogo Pereira (Grupo Parapedra-MAF-Riomagic/CRP) e Daniela Isidoro (Minimax WB Cycling Team Belgium) foram os vencedores da etapa inaugural da 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta, disputada esta quarta-feira entre Machico e o Terreiro da Luta, numa tirada de 46,9 quilómetros marcada pela exigente subida final.

No sector masculino, Diogo Pereira impôs-se isolado ao completar o percurso em 1h35m21s, terminando com 3m58s de vantagem sobre os perseguidores Tiago Galhano (CD Nacional-CHARIB Gestão de Condomínios/AMCP Castro Verde/ADECT) e Gonçalo Freitas (Associação Desportiva Don't Be Late). Miguel Nunes, companheiro de equipa do vencedor, sofreu uma queda nos últimos 100 metros, mas beneficiou da regra que lhe atribuiu o mesmo tempo do grupo em que seguia. O melhor madeirense foi Pedro Teles (CN Seixal/Município do Porto Moniz), que terminou na quinta posição, a 8m10s do vencedor.

Com este triunfo, Diogo Pereira assumiu a liderança da classificação geral, da montanha e por pontos. Já a camisola da juventude pertence a Fernando Freitas (CN Seixal/Município do Porto Moniz).

Na competição feminina, Daniela Isidoro levou a melhor ao sprint sobre Stephanhie Cords (CD 1.º Maio/Letícia Fernandes Seguros), enquanto Jessie Serrão, da mesma equipa, foi terceira, a 9m55s da vencedora.

Foram ainda distinguidos os vencedores das categorias de Masters: Ricardo Sequeira (Master 30), Hélder Loureiro (Master 40), Daniel Pegado (Master 50) e Carlos Cruz (Master 60). Na classificação coletiva, o Grupo Parapedra-MAF-Riomagic/CRP terminou o primeiro dia na liderança.

A competição prossegue esta quinta-feira com a segunda etapa, entre a Ribeira Brava e os Canhas, na Ponta do Sol. O percurso terá 18,8 quilómetros, com partida marcada para as 10 horas, na marginal da Ribeira Brava, e chegada prevista cerca das 10h50, junto ao minimercado 'Super-Sol', nos Canhas.