Volta à Madeira em Bicicleta arranca amanhã com 72 ciclistas e seis etapas

A 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta começa amanhã, reunindo 72 ciclistas, dos quais 39 são atletas locais e 33 visitantes, que irão percorrer cerca de 210 quilómetros distribuídos por seis etapas, ao longo de cinco dias de competição.

A jornada inaugural liga Machico ao Terreiro da Luta, no Funchal. A partida está marcada para as 15 horas, estando a chegada prevista para as 16h40. A cerimónia protocolar de entrega das primeiras camisolas decorrerá às 17h45, no miradouro junto à meta.

A prova prossegue na quinta-feira com a ligação entre a Ribeira Brava e os Canhas, na Ponta do Sol, seguindo-se, na sexta-feira, a etapa entre Santana e as Ginjas, em São Vicente. No sábado disputam-se duas etapas: uma ligação entre a Estrela da Calheta e a Fonte do Bispo, durante a manhã, e ao final da tarde, entre o Areeiro, no Funchal, e Câmara de Lobos. A competição termina no domingo, com uma etapa final no Funchal e a entrega dos prémios junto ao Cais da cidade.

A organização destaca a presença de vários campeões nacionais nas respectivas categorias, prevendo uma edição bastante disputada. Apesar das etapas serem relativamente curtas, o elevado acumulado de desnível torna o percurso particularmente exigente, prometendo uma corrida intensa e seletiva desde o primeiro até ao último dia.