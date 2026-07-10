Volta à Madeira em Bicicleta arranca dia 15 com seis etapas em cinco dias

A 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta vai para a estrada entre os dias 15 e 19 de Julho, com um percurso dividido por seis etapas e passagem por vários concelhos da Região. A organização divulgou agora o programa completo da prova, que conforme noticiou o DIÁRIO contará com cerca de 70 ciclistas, 30 dos quais visitantes.

Volta à Madeira em bicicleta com 74 inscritos A 51.ª Volta à Madeira em bicicleta, prova ‘rainha’ do ciclismo madeirense conta na edição de 2026, com 74 inscritos, 34 dos quais fora da Região. Num total de 13 equipas o pelotão de 2026 contará com a presença de cinco ciclistas em femininos e 69 em masculinos, destacando-se a participação de três campeões nacionais e dois vencedores da Taça de Portugal na variante de estrada.

A competição começa na quarta-feira, 15 de Julho, com a etapa entre Machico e o Funchal (Terreiro da Luta). A partida está marcada para as 15 horas, estando a chegada prevista para as 16h40. A entrega das camisolas aos líderes decorrerá às 17h45, no miradouro junto à meta.

No dia seguinte, 16 de Julho, realiza-se a segunda etapa, entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol (Canhas). O pelotão parte às 10 horas e a chegada está prevista para as 10h45, seguindo-se o pódio às 12 horas, junto ao Mini-Mercado "Super Sol".

A terceira etapa, marcada para 17 de Julho, liga Santana a São Vicente (Ginjas). A partida acontece às 9 horas, com chegada prevista para as 10h40. A cerimónia de entrega das camisolas realiza-se às 11h45, junto à Igreja das Ginjas.

O sábado, 18 de Julho, será marcado por uma jornada dupla. A quarta etapa A terá início às 9 horas, entre a Calheta (Estrela da Calheta) e a Calheta (Fonte do Bispo), com chegada prevista para as 10h20. O pódio está agendado para as 12 horas, junto à Igreja dos Prazeres.

No mesmo dia disputa-se a quarta etapa B, um contra-relógio individual, entre o Funchal (Areeiro) e Câmara de Lobos. O primeiro ciclista parte às 18 horas e o último às 19h15, estando a entrega das camisolas prevista para as 20 horas, junto à Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

A última etapa realiza-se no domingo, 19 de Julho, no Funchal. A partida acontece às 10 horas e a chegada está prevista para as 11h20. O pódio final, com a entrega dos prémios da competição, terá lugar às 13 horas, junto ao Cais do Funchal.

A 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta integra um total de seis etapas e cerca de 210 quilómetros de percurso, decorrendo este ano exclusivamente em estradas regionais, depois de a organização ter anunciado alterações ao traçado inicialmente previsto devido à não autorização para circulação nas vias expresso.