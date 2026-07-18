Diogo Pereira reforça liderança da Volta à Madeira antes da derradeira etapa

Diogo Pereira voltou este sábado a demonstrar a sua superioridade na '51.ª Volta à Madeira em Bicicleta + SOM', reforçando a liderança da classificação geral após a realização das duas meias etapas que marcaram o penúltimo dia de competição.

Na 4.ª Etapa A, disputada entre a Estrela da Calheta e a Fonte do Bispo, ao longo de 38,1 quilómetros, o ciclista do Grupo Parapedra-MAF-Riomagic/CRP impôs-se ao fim de 1h21m14s, numa tirada marcada pela subida final de cerca de 10 quilómetros, decisiva para as contas do pódio.

Tiago Galhano (CD Nacional-CHARIB Gestão de Condomínios/AMCP Castro Verde/ADECT), Gonçalo Freitas (DBL Bike) e Pedro Teles (CN Seixal/Município do Porto Moniz) concluíram a etapa a 1m14s do vencedor. Pedro Teles manteve-se como o melhor madeirense em prova, ocupando o quinto lugar da classificação geral.

Além da camisola amarela, Diogo Pereira continua a liderar as classificações por pontos e da montanha, envergando igualmente as camisolas verde e azul. Entre os jovens, Fernando Freitas (CN Seixal/Município do Porto Moniz) conservou a liderança da respetiva classificação.

No sector feminino, Daniela Isidoro (Minimax WB Cycling Team Belgium) voltou a vencer durante a manhã, com o tempo de 1h57m29s, aumentando a vantagem na geral sobre Stephanhie Cords e Jessie Serrão, ambas do CD 1.º Maio/Letícia Fernandes Seguros.

A tarde ficou reservada para a 4.ª Etapa B, um contrarrelógio individual de 4,6 quilómetros entre o Areeiro e Câmara de Lobos. José Borges (DBL Bike) foi o mais rápido, concluindo o percurso em 5m36s, apenas quatro segundos à frente de Tiago Galhano e 12 segundos de Luís Teixeira.

Entre as mulheres, Stephanhie Cords aproveitou o perfil da etapa para vencer em 6m54s, batendo Jessie Serrão por 20 segundos e Daniela Isidoro por 31 segundos.

Apesar das alterações pontuais nas etapas, a classificação geral manteve-se praticamente inalterada.

A Volta à Madeira termina este domingo com o tradicional circuito do Funchal, composto por 12 voltas e um total de 51,6 quilómetros. A entrega de prémios está agendada para as 13 horas, no cais do Funchal.