Candidaturas ao superior penduradas e pedidos de reapreciação a entrar

Abriu hoje a primeira fase de candidatura ao Ensino Superior sem que os alunos pudessem efectivamente concorrer a uma vaga nos politécnicos e universidades, pelo menos durante a parte da manhã. O sistema nacional não permitia que as escolas extraíssem a ficha ENES (Exames Nacionais do Ensino Secundário), documento obrigatório para a formalização do processo. O Ministro da Educação voltou a garantir que nenhum aluno será prejudicado e para os casos em que as notas ainda estão pendentes, que são poucos, haverá uma época especial em Setembro, que corresponderá para estes alunos à segunda fase. Na Madeira já há pedidos de reapreciação.

Depois de um processo de classificação turbulento, foi ainda no primeiro dia de candidatura detectado um erro nas classificações das provas de Física e Química, que obrigou à actualização do sistema. Na Madeira algumas escolas disponibilizaram as provas para consulta a todos os alunos do secundário durante o fim-se-semana, outras estão a fazê-lo apenas mediante requerimento.

A Escola Secundária Francisco Franco foi uma das que na Região optaram por mandar para todos os alunos as provas, António Pires explica que pretendeu conferir maior transparência e confiança, num processo marcado por muitas dúvidas. Também a Escola Secundária Jaime Moniz reuniu a direcção e enveredou pelo mesmo caminho.

Por agora as escolas ainda não conseguem tirar as fichas ENES porque o programa ainda não permitie, confirmaram ao final da manhã os directores das duas secundárias, que esperavam pela actualização do programa.

“Não temos culpa nestes atrasos, é tudo a nível nacional”, esclareceu António Pires. “Eu penso que vai resolver-se durante o dia de hoje”. O presidente do conselho directivo da Escola Secundária Francisco Franco acreditava que o atraso se prendia com o facto de só ser possível enviar a versão final do ENES depois de rectificados todos os erros. “Ainda hoje de manhã houve uma alteração, um erro que foi detectado na Física e Química, e chegou uma versão para corrigir esses erros. Eu penso que só depois de corrigir todos esses erros é que se pode emitir fichas ENES”.

O Gabinete do Ensino Superior confirmou a impossibilidade de candidatura e estava a reagendar as cerca de 150 que tinha programadas para hoje, precisamente porque os alunos não têm a ENES. Enquanto não houver estabilização do sistema, enquanto houver dúvidas sobre as classificações não podem sair as fichas ENES.

Ana Isabel também aguardava pelo sistema, revelou que os alunos procuraram a escola e que o Liceu tem uma equipa para ajudar os estudantes a decidir pela reapreciação ou não. A directora da Escola Secundário Jaime Moniz confirmou que já existem pedidos, mas não conseguiu no momento avançar com números certos.