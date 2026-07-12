Queda de pedras encerra acesso à Praia Formosa

Um desabamento de pedras ocorrido no início desta tarde na Rua da Praia Formosa obrigou ao encerramento do acesso ao parque de estacionamento junto à zona Poente, uma área balnear classificada.

A queda de parte de um muro aconteceu no troço situado entre a entrada e a rampa de saída do parque de estacionamento pago, numa zona onde funcionou, no passado, uma praça de táxis.

Apesar do desabamento, não há registo de pessoas atingidas ou de viaturas danificadas. O dia encoberto terá contribuído para um menor afluxo de utentes naquele local.

A Polícia está no local a acompanhar a situação, enquanto o acesso ao parque de estacionamento permanece encerrado.