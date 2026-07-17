PSP registou 62 acidentes e 17 detenções numa semana

A PSP da Madeira registou 62 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira entre os dias 10 e 16 de julho, dos quais resultaram 28 feridos ligeiros e um ferido grave, sem que se tenham verificado vítimas mortais.

De acordo com o balanço semanal divulgado pelo Comando Regional da PSP, o concelho do Funchal foi o que registou o maior número de ocorrências, com 15 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 14. Seguem-se a Calheta e o Porto Moniz, ambos com seis acidentes, São Vicente com cinco, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Santana e Machico com três cada, e Ponta do Sol e Porto Santo, com dois acidentes cada.

Quanto à tipologia, a maioria das ocorrências correspondeu a colisões, com 42 casos registados. Houve ainda 16 despistes, três atropelamentos e um acidente enquadrado na categoria de "outros".

No mesmo período, a PSP realizou diversas operações de fiscalização rodoviária que culminaram na detenção de 17 condutores por crimes rodoviários. Das detenções efectuadas, 10 deveram-se à condução sob o efeito do álcool, três por condução sem habilitação legal, duas por condução em situação de desobediência por carta apreendida, uma por recusa em efectuar o teste de pesquisa de álcool e outra por incumprimento da proibição de conduzir nas 12 horas seguintes a um teste com taxa de álcool superior ao limite criminal.