Ribeira Brava recebeu 285 atletas em prova urbana de orientação

A vila da Ribeira Brava recebeu, ontem, uma prova urbana de orientação que reuniu 285 atletas de diferentes idades e escalões, num percurso em formato "Sprint" que desafiou a capacidade de leitura de mapa e a agilidade dos participantes.

A iniciativa foi organizada pelo Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol (CTMPS), em parceria com o Município da Ribeira Brava, e contou com atletas desde os escalões de formação até aos veteranos, além de participantes nos percursos abertos.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, destacou o impacto da iniciativa na dinamização do centro da vila e na promoção do desporto. "Conseguimos trazer muita gente ao centro da vila e, simultaneamente, possibilitar a descoberta de veredas e recantos únicos que caracterizam a nossa terra", afirmou.

Por seu lado, o presidente do CTMPS, Gonçalo Marques, salientou a parceria com a autarquia na organização do evento, referindo que o apoio municipal permitiu criar um percurso "desafiante e seguro" para os participantes.

A prova levou os atletas a percorrer diferentes zonas do espaço urbano, incluindo locais menos conhecidos, conjugando a vertente competitiva da modalidade com a participação de famílias e cidadãos que tiveram contacto com a orientação.