82 atletas participaram na 4.ª Etapa – Porto Santo do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026

A praia de Machico voltou a ser o palco de uma etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026. A 4.ª Etapa – Porto Santo contou com a participação de 82 atletas, formando 41 duplas, divididos pelos vários escalões competitivos, nomeadamente, 8 duplas Seniores Masculinas, 12 duplas Seniores Femininas, 8 duplas SUB-18 Masculinas e 13 duplas SUB-16 Femininas.

A dupla Maria Nóbrega / Mariana Freitas, nos Seniores Femininos, venceram a etapa do Porto Santo, após terem vencido a final frente a dupla Mariana Santos / Marta Mendes por 2-1 (09-21; 21-18; 15-12). Em terceiro lugar ficou a dupla Ana Casas / Diana Oliveira que venceram no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Joana Gouveia / Luna Gouveia por 2-0 (21-14; 21-08).

Carlos Lezama / Pedro Vieira, nos Seniores Masculinos, venceram a etapa do Porto Santo após terem vencido a final frente a duplas José Roque / Vicente Freitas por 2-0 (21-13; 21-16). Em terceiro lugar ficou a dupla Guilherme Aguiar / Pedro Luís que venceram no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Bernardo Cunha / Bruno Correia 2-0 (21-15; 22-20).

A dupla Rafaela Valente / Vanessa Burgos, nos SUB-16 Femininos venceram a etapa do Porto Santo, após vitória na final frente à dupla Amélia Lagos / Constança Teixeira por 2-1 (21-12; 16-21; 09-15). Em terceiro lugar ficou Margarida Simões / Marta Noía que venceram no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Luana Gouveia / Julieta Martins por 2-0 (21-14; 21-13)

Já Augusto Santos / Hugo Mendes, nos SUB-18 Masculinos, venceram a etapa do Porto Santo, tendo vencido na final a dupla Artur Belo / Nicolas Teixeiras por 2-0 (21-13; 21-09). Em terceiro lugar ficou Magno Silva / Rodrigo Cerqueira que venceram no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Afonso Camacho / Matias Barros 2-1 (21-16; 15-21; 15-08).

O Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026 segue daqui a uma semana para a 5.ª e derradeira etapa será realizada na Calheta (18 e 19 de Julho).

Os vencedores do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026 irão qualificar-se para a Fase Final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia – Apuramento do Campeão Nacional, nas duplas seniores femininas e masculinas.