Reaberto o acesso ao mar na Praia das Palmeiras

O acesso ao mar na Praia das Palmeiras, em Santa Cruz, foi hoje reaberto, após a contraanálise à qualidade da água ter confirmado que estão novamente reunidas as condições adequadas para a prática balnear.

A informação foi divulgada pela autarquia, em comunicado, que esclarece que a decisão surge na sequência dos resultados obtidos na nova análise, permitindo o levantamento da interdição anteriormente decretada.

A autarquia adianta ainda que a situação registada foi um caso isolado e que a origem da alteração da qualidade da água não foi possível determinar.

Ainda assim, garante que não foi detectada qualquer anomalia nas infraestruturas sob a responsabilidade do município, afastando, para já, qualquer problema relacionado com a rede cuja gestão lhe compete.