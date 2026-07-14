Estrangeira resgatada após acidente na Levada do Moinho

Uma mulher de nacionalidade estrangeira foi resgatada esta tarde na zona da Levada do Moinho, na Ponta do Sol, depois de ter sofrido um acidente durante um percurso pedestre.

O alerta mobilizou cinco elementos dos bombeiros, que tiveram de percorrer uma zona de difícil acesso até chegar junto da vítima. De acordo com informações recolhidas, a equipa demorou cerca de meia hora a alcançar o local onde se encontrava a mulher, tendo toda a operação de socorro e transporte demorado aproximadamente duas horas, precisou fonte da corporação.

A vítima foi assistida no local e posteriormente transportada pelos operacionais até à estrada, onde uma ambulância aguardava para assegurar a evacuação para uma unidade hospitalar.

A mulher foi levada directamente para o hospital, onde ficou a receber cuidados médicos. Não foi possível apurar, até ao momento, a sua nacionalidade nem a gravidade dos ferimentos sofridos.

A Levada do Moinho é bastante procurada por turistas estrangeiros e liga-se a outros percursos pedestres da zona, nomeadamente à Levada Nova. Apesar de não serem frequentes, já ocorreram anteriormente operações de socorro naquele trajecto, sobretudo devido a quedas, indisposições ou dificuldades sentidas pelos caminhantes.

A natureza do percurso e a distância até às zonas acessíveis a viaturas tornam este tipo de resgate mais demorado, obrigando frequentemente os bombeiros a transportar as vítimas em maca ao longo dos trilhos até ao ponto onde se encontra a ambulância.