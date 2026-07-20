FinMadeira leva literacia financeira a futuros estudantes de Medicina

O projecto FinMadeira promoveu uma sessão de literacia financeira dirigida a jovens que pretendem ingressar no curso de Medicina, no âmbito da 11.ª edição do Get.IN2.MED.SCL (Get into Medical School), iniciativa organizada pela Associação Juvenil de Medicina da Madeira.

Sob o tema "Universidade à vista! E agora, como vais gerir o teu dinheiro?", a equipa do projecto desenvolvido pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), abordou alguns dos principais desafios financeiros associados à entrada no ensino superior, numa acção destinada a preparar os futuros estudantes para uma maior autonomia.

Durante a palestra foram discutidos temas relacionados com a gestão do orçamento pessoal, incluindo os custos associados ao alojamento e à alimentação, estratégias de poupança, deduções de despesas de educação em sede de IRS e as diferenças entre contas bancárias, cartões de débito e cartões de crédito.

A iniciativa permitiu ainda apresentar os recursos disponibilizados pelo FinMadeira, entre os quais um simulador de orçamento pessoal em Excel e uma plataforma digital com acesso gratuito a um curso certificado de literacia financeira. O curso está dividido em cinco módulos: Funcionamento da Economia, Poupança e Investimento, Mercados Financeiros, Educação Fiscal e Gestão de Orçamento.

Em declarações incluídas no comunicado, a coordenadora do projecto, Joana Rodrigues, considera que a entrada na universidade representa "um momento de enorme transformação que exige autonomia", defendendo que a literacia financeira é uma ferramenta importante para ajudar os jovens a tomar decisões mais informadas e a reduzir a vulnerabilidade económica.

O projecto FinMadeira tem vindo a desenvolver acções de sensibilização junto da população jovem da Região, procurando reforçar conhecimentos em áreas ligadas à gestão financeira pessoal. A plataforma e os conteúdos formativos encontram-se disponíveis gratuitamente em www.finmadeira.pt.